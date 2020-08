Las proyecciones de Salud y de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid) de la expansión del virus en el país se está cumpliendo, ya que en más municipios se observa un aumento de contagios y se insiste en un mejor rastreo de casos.

Dicha situación obliga a que las autoridades del MSPAS revisen y mejoren la estrategia de atención a la población. Ahora, en la provincia, donde el sistema ha estado en condiciones precarias.

De acuerdo con médicos, la estrategia de atención en la escalada que se observa en los departamentos debe cumplir con la realización de pruebas, el rastreo y la atención hospitalaria.

En la actualización del tablero de alertas por la pandemia, en 37 municipios aumentaron los contagios y ahora son 206 en alerta máxima. Mientras que 85 lugares están en alerta anaranjada y 49 en amarilla, ninguno en verde.

Hace semanas, la Coprecovid alertó del aumento de contagios en el área rural y la preocupación por la tasa de mortalidad en algunos departamentos.

Asimismo, se espera que en la primera quincena de septiembre haya una segunda ola de casos en los departamentos de la Región Central.

Cumplir con las alertas

Aunque más de la mitad del país está en alerta roja, los expertos piden al gobierno revisar las restricciones, pues las prohibiciones de movilidad y en el funcionamiento de actividades en las alertas roja y anaranjada no hay ninguna distinción en limitaciones para evitar que sigan los contagios.

Esta semana, el Ejecutivo debe decidir si solicita de nuevo una prórroga del estado de Calamidad y así mantener ciertas restricciones.

El director ejecutivo de Coprecovid doctor Edwin Asturias y la directora de investigación aplicada, doctora Mirella Barrientos, realizaron una visita de evaluación al hospital regional de Huehuetenango, Doctor Jorge Vides Molina. pic.twitter.com/0A1GZJfVRj — COPRECOVID (@coprecovid) August 23, 2020

“No hay un rastreo completo en los casos y se deben revisar las medidas”

Alicia Chang Cojulún, vicepresidenta AGEI

Se deben abordar las áreas de salud y a las autoridades municipales para realizar pruebas y conocer la trazabilidad de la infección, pero todavía no hay un rastreo completo de las personas positivas. Además, hay que ver el sistema hospitalario porque, si bien han dicho que hay disponibilidad, muchas personas prefieren pagar un médico y quedarse en casa con tratamiento, pues por el número de camas que mencionan no están cerca de la mitad que se requiere. Como Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), que hacemos monitoreo y está en aumento la enfermedad, creemos que es importante tomar medidas más restringidas en esos lugares, el tablero puede ayudar para dar un seguimiento más cercano a los pacientes, pero de no cumplir con una supervisión y el testeo de casos es imposible saber el comportamiento epidemiológico en el país.

“Con acciones intersectoriales podemos apoyar programas prioritarios”

Edwin Montúfar, viceministro de Salud

El rastreo consiste en las visitas diarias por diferentes actores para tener un control y dar seguimiento en cada parte del país. El rastreador, que es el gestor, que hay uno por cada cinco mil habitantes, debe coordinar con un supervisor para dar el monitoreo a los casos identificados. La coordinación desde el gobierno central, Conasan, Conred, Conadur, Codedes, ministerios y sector empresarial en los departamentos, donde se implementen acciones intersectoriales para promover y apoyar programas prioritarios, lo cual será la clave para el control en este momento. Además, en Salud hay 148 centros especializados que atienden las 24 horas del día, los siete días de la semana y otros 203 lugares que atienden de lunes a viernes, por lo que las personas pueden acercarse a realizarse pruebas de antígeno en caso de tener síntomas, ya que son de segundo nivel de atención.

“Pareciera que no ven las alertas rojas”

Karin Slowing

En capacidad de testeo no se ve una mejora. El hecho de haber comprado un termorreciclador si no hay suficientes pruebas quedará subutilizado, lo cual hasta cierto punto pareciera que es intencional, porque no se puede creer en que no se pueden acceder a pruebas. Tampoco se ha montado el rastreo que se anunció, pues solo tienen una actitud urbanocéntrica, pero no se observan acciones en los departamentos, lo que realmente es ofensivo. A la vez, no hay un pronunciamiento para confirmar la capacidad hospitalaria, si las camas son para cuál tipo de paciente, pues aunque digan que se amplió la disponibilidad de camas, también anunciaron que entregarán un millón de kits para pacientes leves, lo cual indica que no serán atendidos en los hospitales. Al parecer no ven las alertas rojas, lo cual refleja que no hay un cambio sustantivo para las semanas en las que se esperan más casos.