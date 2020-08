VIDEOS. Ola de incendios forestales provoca evacuaciones y caos California

Miles de residentes de una ciudad en el norte de California fueron evacuados el miércoles, luego de que una ola de incendios forestales avanzara rápidamente durante la noche, arrasando con docenas de hogares y estructuras.

El incendio en las afueras de Vacaville, una ciudad de unos 100 mil residentes, situada cerca de la capital del estado, Sacramento, forma parte de una serie de incendios que han quemado cerca de 20 mil 200 hectáreas en los últimos días en tres condados.

“Si se les pide que evacuen, por favor háganlo de forma SEGURA”, dijo la policía de Vacaville en Twitter.

Current Official evacuation area for Vacaville residents due to the LNU Lightning Complex Fires. If you are near these areas, please prepare items (essential medications, paperwork, etc.) and family members to be ready to safely leave, if necessary. pic.twitter.com/Iz5RyW5SKz — Vacaville Police (@VacavillePolice) August 19, 2020

Algunos residentes abandonaron sus casas, aún en pijama, mientras las llamas se elevaban a través de las carreteras y las líneas de gas explotaban en varias residencias.

Muchas personas sufrieron quemaduras mientras corrían por sus vidas.

#hennessyfire if you live anywhere between Winters and Vacaville west of I-505, the time to leave is now. This fire is not stopping. The head is currently burning beside English Hills Rd approaching it’s intersection with Cantelow Rd pic.twitter.com/5maZsBJLQr — Max McGregor (@maxmcgregorfire) August 19, 2020

Video shows multiple homes on fire in #Vacaville . Firefighters are focused on saving lives not buildings at this stage. #HennessyFire

Video : mgafnipic.twitter.com/USNoMX8Izd — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 19, 2020

Alert 📢 ⚠️ Massive fires 🔥 in #Vacaville California. Stay safe and alert. pic.twitter.com/jWFGXYiKOQ — TruthRaider ₿ (@TruthRaiderHQ) August 19, 2020

Los bomberos informaron en su boletín a primera hora que el fuego avanzaba fuera de control, amenazando unas 1 mil 900 estructuras en el área.

Unos 20 incendios se desataron al norte del estado luego de una intensa tormenta eléctrica a comienzos de la semana.

El gobernador Gavin Newsom declaró la noche del martes el estado de emergencia, para facilitar la liberación de fondos contra los incendios, “exacerbados por la histórica ola de calor en la costa oeste”.

“Estamos desplegando todos los recursos disponibles para mantener a las comunidades seguras, mientras California lucha contra los incendios en todo el estado durante estas condiciones extremas”, dijo Newsom.

Los bomberos dijeron que, en total, unos 30 incendios han afectado unas 48 mil 562 hectáreas en todo el estado del oeste de Estados Unidos, incluida la región vinícola.

On the scene on Gibson Canyon Rd in Vacaville, where homes are burning and spot fires are abundant. #BlueRidgeFire pic.twitter.com/Bh4jY4tMsG — Annie Sciacca (@AnnieSciacca) August 19, 2020

Calor récord

Los incendios forestales se están propagando en gran medida sin control y se han intensificado debido al calor, que ha batido récords.

En la última semana, el Valle de la Muerte de California ha estado experimentando altos históricos, con temperaturas de hasta 54.4 grados Celsius.

Cerca de 45 millones de personas en todo el oeste de los Estados Unidos estaban el miércoles bajo advertencia de calor excesivo.

Las abrasadoras temperaturas han puesto una enorme presión en la red eléctrica del estado, con apagones que han dejado a unas 30 mil personas sin servicio.

Los incendios forestales se han hecho más frecuentes y más grandes en California en los últimos años, en parte debido al cambio climático.

*Con información de AFP