Preocupa aumento de tasa de mortalidad en Totonicapán y Sololá

A pesar de que la curva de casos de Covid en el departamento de Guatemala muestra una disminución, la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid (Coprecovid) se mostró preocupada por la tasa de mortalidad en Totonicapán y Sololá.

Edwin Asturias, director ejecutivo de la Coprecovid, indicó que el indicador por muertes del nuevo coronavirus es de aproximadamente 6 por ciento en ambos departamentos, aunque la realización de pruebas es baja. Así como también se ha observado un incremento de contagios en Huehuetenango, Izabal y San Marcos.

“Un equipo de la Coprecovid va a Totonicapán para trabajar con el área de Salud y los 48 Cantones en este proceso“, recordó Asturias, quien agregó que la semana pasada visitó ese lugar para coordinar el aumento de pruebas y en los próximos días se habilite un Centro de Bienestar Respiratorio en Totonicapán.

El doctor comentó que hay una preocupación en el área del altiplano del país porque hay resistencia en la realización de pruebas por las personas así como en la capacidad del sistema de Salud no ha sido fuerte, por lo que la dotación de pruebas es menor, lo cual se trabaja con los alcaldes para aumentar la capacidad y la importancia de realizarse las pruebas.

Se preparan por nuevo pico

La flexibilidad de movilidad permitida por el Gobierno impactará en un incremento de casos para las primeras dos semanas de septiembre, explicó Asturias, por lo que asegura que el Ministerio de Salud y la Coprecovid están preparados para dar atención médica y recordó utilizar las mascarilla de manera correcta y evitar las aglomeraciones.

No obstante, el epidemiólogo reconoció que hay una disminución de pruebas durante el fin de semana debido a que laboratorios no trabajan en horario normal, por lo que el ministerio publicará un listado de los centros de atención las 24 horas donde se realizarán las pruebas y no hay un descenso en los casos detectados.

En cuanto a la diferencia de muertes por Covid-19 que reporta Salud y el Registro Nacional de las Personas (Renap), Asturias indicó que Salud reporta 56 muertes más.