Giammattei: “Ha habido una agenda oculta de mantener a la gente en la ignorancia”

El presidente Alejandro Giammattei participó en la cuarta entrega de alimentos a padres de familia en el departamento de Izabal. En la actividad participaron autoridades del Ministerio de Educación y el líder sindicalista, Joviel Acevedo.

Este lunes 17 de agosto dio inicio las jornadas de entrega de alimentación escolar con una dotación de alimentos para 50 días.

Reforma educativa

Giammattei señaló que hay personas que se oponen a las reformas educativas. Detalló que dicha reforma debe incluir tecnología en las aulas y conectividad en las más de 15 mil escuelas.

“Necesitamos reformar la educación en Guatemala porque por décadas ha habido una agenda oculta de mantener a la gente en la ignorancia”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, “Un pueblo con educación no se lo babosean fácilmente”.

El mandatario indicó que también se realizará remozamiento en los baños de las escuelas, con plantas de tratamiento, que ofrezcan un servicio sanitario digno.

De acuerdo con Giammattei, podrán decir muchas cosas de la reunión sobre la reforma educativa que sostuvo esta mañana, en donde participó el líder sindicalista, y citó una frase del libro del Quijote de la Macha “Déjalos, si ladran es porque estamos caminando”.

Al inicio de su discurso, el presidente pidió un minuto de aplausos para el maestro Ariel Peña, por su lucha por la educación en Izabal, quien falleció tras perder la lucha contra el Covid-19.

Señala críticas

Tanto el mandatario como Joviel Acevedo, líder sindicalista, se refirieron a las críticas que surgieron en redes sociales por la reunión que sostuvieron esta mañana por el proceso de las reformas educativas.

“Mientras unos estamos en la pena otros demostraron que están en la pepena, tratando de mandar mensajes equivocados”, indicó Giammattei al señalar que deben

Asimismo, el mandatario reiteró que están trabajando para enfrentar la pandemia a pesar de que ocurrió durante los primeros días de su gobierno. Además, hizo alusión de que el sistema de salud tenía décadas de abandono.

“Aquí estamos, lo que no podemos ser es Harry Potter y sacar una varita porque ese cuate no existe. No podemos resolver las cosas con magia, lo tenemos que hacer con voluntad”, expresó.