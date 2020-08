Senador Patrick Leahy: “En Guatemala hay una campaña para socavar la Corte de Constitucionalidad”

El senador demócrata Patrick Leahy emitió una declaración ante los últimos acontecimientos que se han vivido en el país en relación con la insistencia de remover la inmunidad a magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Para Leahy, en Guatemala, como muchos países, los tribunales son susceptibles a la interferencia política y a la presión de organizaciones criminales. “Así es como se arraiga una cultura de anarquía. La corrupción, las amenazas, la violencia y la impunidad se convierten en una forma de vida”, enfatiza.

We all have a responsibility to defend the independence of the judiciary, wherever it is threatened. https://t.co/cHCVbD3nod

— Sen. Patrick Leahy (@SenatorLeahy) August 14, 2020