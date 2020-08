Afirman que “Annabelle” escapó del museo de los Warren y usuarios reaccionan con memes

Lo que le faltaba al 2020. La muñeca que inspiró la saga de películas de horror, “Annabelle”, supuestamente “escapó” del museo en el que era exhibida; o al menos eso dicen los aterradores rumores que esta semana comenzaron a circular en la web.

Se sabe que el juguete, que según la leyenda popular está “poseído” por un “espíritu maligno”, se encontraba guardado dentro de una vitrina cerrada en el museo de los famosos investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren, en Connecticut, Estados Unidos, como parte de su colección de objetos “malditos”.

Sin embargo, según informaciones surgidas en diferentes portales y en las redes sociales, la muñeca recientemente habría desaparecido del Warren Occult Museum.

We’re in the midst of the most haunted month… She’s been waiting for you. Wanna play? pic.twitter.com/yx0KmEMQYT

— Annabelle Comes Home (@annabellemovie) October 17, 2019