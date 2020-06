Presidente anuncia que Taiwán donará fondos para ampliar el hospital Roosevelt

El presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que el Gobierno de Taiwán donará 60 millones de dólares a Guatemala para la construcción del hospital materno infantil, una nueva parte del Roosevelt.

“Taiwán nos ha ayudado muchísimo y hoy me tienen un regalo que ya me lo esperaba, me habían ofrecido 15 millones de dólares este proyecto. Pero hoy me dijeron que son 60 millones de dólares”, dijo.