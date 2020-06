Estados Unidos condena nuevo ente electoral “alineado con el régimen” de Maduro

Estados Unidos condenó este lunes el nombramiento de un nuevo ente electoral en Venezuela, el cual calificó de "alineado con el régimen" de Nicolás Maduro y de "incapaz" de organizar elecciones libres que permitan superar la "profunda crisis política" en el país sudamericano.

"Desafortunadamente, el 12 de junio, el Tribunal Supremo (de Justicia, TSJ) controlado por el régimen de Maduro continuó manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) alineado con el régimen", dijo el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, señalando que este CNE "ignorará las condiciones requeridas para las elecciones libres".

En una declaración, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó que, según la Constitución de Venezuela, es la unicameral Asamblea Nacional (Parlamento), "elegida democráticamente", la que debe nombrar a los miembros del CNE.

"Este paso del régimen y su Tribunal Supremo lleva a Venezuela aún más lejos de una transición democrática", añadió.

Maduro's corrupt court took the 1st steps towards rigging the next election in his favor. These actions delay the return to free & fair elections & prolong the suffering of the Venezuelan people. The world must support @AsambleaVE & the Venezuelan people. https://t.co/YrP7xI7m9O.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 15, 2020