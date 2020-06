Asturias llama a interpretar datos de la pandemia de forma responsable

El director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, expuso que la información relacionada con la pandemia debe ser analizada y difundida de forma responsable.

Ello tomando en cuenta que anoche surgieron datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) acerca los pronósticos del impacto del coronavirus en el país.

La Coprecovid trasladó informes al Congreso en donde se detallaban datos como la proyección de contagios, casos activos, fallecidos y pacientes recuperados para los próximos dos meses.

Sin embargo, Asturias destacó que ese modelo no toma en cuenta intervenciones, como por ejemplo las medidas de prevención de distanciamiento social, restricciones de movilidad y uso de mascarilla.

Dijo que la cifra de 592 mil casos positivos en total a nivel nacional que se indicó que se podría tener para el 30 de agosto, solo se daría si no se mantienen acciones para reducir contagios..

“(El informe muestra) el peor escenario si por ejemplo no se prolonga el estado de Calamidad y se levantan las restricciones”, expuso Asturias.

En ese sentido, hizo un llamado a la cautela al Legislativo y al resto de población para interpretar de forma responsable los números que surjan durante la emergencia y a continuar aplicando acciones preventivas, incluyendo el mantenerse en sus viviendas y solo salir si es necesario.

A su criterio, lo menos que puede hacerse es tomarse el tiempo y analizarla, pues “no solo se trata de soltar datos sin poder interpretarlos correctamente”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos, la población necesita líderes que en esta pandemia den información correcta”, destacó.

Además, expuso que la epidemiología no es una matemática simple, sino que contiene información acerca de cómo el virus se reproduce, qué tanto se intensifica el contagio, qué hace que multiplique la epidemia y qué podría hacer más lento su efecto.

La información transparente es vital en el combate a la pandemia de #COVID19; pero hay una alta responsabilidad de los que la reciben de interpretarla corrrectamente. El modelo del @MinSaludGuate de casos no toma en cuenta intervenciones. 592 mil casos solo si no hiciéramos nada — Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 19, 2020

Casos no son registrados

Asturias dijo ayer que probablemente la cifra de casos positivos en el país era 10 veces mayor que la reportada por el Ministerio de Salud.

Y hoy aclaró que eso no necesariamente es un subregistro, sino que está relacionado con que a las personas asintomáticas o con síntomas leves por lo general no se les practican pruebas, por lo que no se tiene el dato exacto de esos pacientes.

Esta pandemia #COVID19 desunda que algunos tienen dificultades con la matemática. El múltiplo x 10 no debe aplicarse a la totalidad de casos acumulados en #Guatemala dado que el factor de crecimiento Ro ha cambiado en los pasados 3 meses. Simplificar la epidemiología? Peligroso! — Dr. Edwin Asturias (@easturia) June 19, 2020

Asimismo, se refirió al incremento de número de casos nuevos que se ha dado en los últimos días, dijo que esto obedece a que se están realizando más pruebas y que eso hace que se detecten más casos.

También se da porque actualmente una de cada tres pruebas que se realizan arroja resultado positivo, mientras que hace algunas semanas esa cifra era de una positiva de cada 5.