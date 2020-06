VIDEO. La veterinaria móvil que ofrece grooming y medicinas para los pequeños de cuatro patas

View this post on Instagram

#Mascotas 🐾 Daniel Castillo trabaja desde hace 17 años en el cuidado estético de #perros y #gatos🐩🐈🐶. Actualmente, ofrece el servicio de #grooming a domicilio 🦮🐕‍🦺. Conoce su #veterinaria móvil 🐕. 📸: @edwinbercian #pet