Asintomáticos podrían tener una respuesta inmunitaria más débil contra el COVID-19

Un estudio publicado en la revista Nature Medicine sugiere que las personas infectadas de coronavirus (COVID-19) que son asintomáticas podrían tener una respuesta inmunitaria más débil contra el virus que las que sí presentaron síntomas.

El estudio describe en el plan inmunológico y clínico el caso de 37 personas asintomáticas, cuya infección fue diagnosticada por una prueba virológica naso-faríngea en el distrito de Wanzhou (en la municipalidad de Chongqing, suroeste de China) antes del 10 de abril de 2020.

De esos 37 pacientes, identificados en un grupo de 178 personas infectadas por COVID-19, 22 eran mujeres y 15 hombres, de entre 8 a 75 años (edad media: 41 años).

A cohort of asymptomatic patients infected with #SARSCoV2 had significantly lower levels of virus-specific IgG antibodies compared to a cohort of age- and sex-matched symptomatic infected patients. #COVID19 #asymptomatic #coronavirus #CQMU

