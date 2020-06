"Necesitamos contar con la colaboración de todos los empresarios y de los consumidores”, Antonio Malouf, ministro de Economía

Antonio Malouf, ministro de Economía, explica las gestiones que se trabajan para la reactivación de la economía al disminuir los casos del Covid-19.

¿A qué se debe el atraso del pago a los empleados suspendidos?

Tenemos para ayudar a 300 mil trabajadores. Entiendo que el primer sistema para suspender a los empleados, que es parte de lo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo, era engorroso, pero ahora el sistema es más rápido y se han enviado al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) 117 mil operaciones para pagos. Tenemos información de que el CHN ha enviado mensajes de texto a 90 mil trabajadores, de los 98 mil únicamente han cobrado 80 mil, pero esto es una misa de tres padres, es decir que el CHN, el Ministerio de Trabajo y el de Economía, nosotros somos el jamón del sándwich, por lo que apoyamos para que fuera un mismo sistema. Pero cuando nosotros los remitimos al CHN, por su capacidad no mandaban todos los mensajes de texto. Hoy se estará actualizando la información para que se les pague la primera quincena de junio. Todos los empleadores tienen que meterse al sistema. El CHN firmó convenios con Visanet para que los siguientes pagos se cobren en cajeros automáticos y también las compras se hagan de Visanet, pues se ha estado pagando poco a poco. Se insistirá a personeros del CHN de enviar el mensaje de texto a las personas pendientes de hacer sus cobros a través de los cajeros, a la vez se presume que hay quienes no han podido cobrar debido a que se suspendió el transporte y no hay agencias bancarias en su comunidad. Otra razón de atraso puede ser que el empleador o el trabajador no haya colocado bien el número de teléfono, como fue con el personal del Transurbano.

¿Cómo avanza la entrega de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)?

Tenemos dos fondos, el primero es el que está en el Banco de los Trabajadores que es por Q200 millones y aparte se aprobaron Q400 millones. La semana pasada se entregó un préstamo por Q3 millones a la Asociación de Pescadores del Pacífico, fondos del fideicomiso para banca de segundo piso. También se asignó a la Asociación Civil Guatemalteca para el Desarrollo Integral Q25 millones en Retalhuleu, pero tiene cobertura desde San Marcos y Quetzaltenango hasta Suchitepéquez. Además, se entregó a la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Comunitario en Totonicapán Q10 millones que tiene cobertura en más de cinco departamentos. En total se han otorgado Q143 millones de los Q200 millones. De los Q400 millones esta semana se espera terminar el reglamento, ya que las empresas de segundo piso tienen el conocimiento de las personas con necesidad y pueden desembolsar más ágil los fondos.

¿Qué es lo que ha atrasado la elaboración del reglamento para la entrega de los Q400 millones?

Es importante resaltar que estos fondos no son como los de otros programas, este dinero debe regresar a las cuentas del Estado y es una responsabilidad más grande que regresen, pero también el Congreso fijó un tope en la tasa de interés de 4.8%, que es el promedio de los últimos meses; poner un interés bajo, un periodo de gracia y facilitar el acceso son aspectos que han retardado la entrega, ya que un banco normal donde no se puede demostrar que uno tiene mucho crédito el interés va a ser alto, por lo que el reglamento tiene que ser claro para que sea atractivo y lo debemos recuperar.

¿A qué se debieron los cambios para autorizar a las empresas luego del contagio en una maquila en San Miguel Petapa?

No hubo ningún cambio; si se revisan las disposiciones presidenciales, la primera daba autorización a las industrias no esenciales de abocarse al Ministerio de Economía para pedir un permiso especial de trabajo, en algunas de las empresas se estaban utilizando mascarillas, prendas especializadas para la salud, por lo cual se les dio el permiso especial mientras la rectoría para otorgar esos permisos recaía en Economía, pero la siguiente semana cambiaron las disposiciones, en las que como ministerio estábamos rigiendo el transporte de las empresas para tener un seguimiento de que si había un caso de Covid-19, pero las empresas debían regirse por los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el Consejo Nacional de Salud.

Autoridades del Ministerio de Economía se reunieron con el Vicepresidente @GuilleCastilloR para tratar temas sobre la atracción y fortalecimiento de #Mipymes y promover #exportaciones. pic.twitter.com/cSMZKp8SGj — Ministerio Economía (@GUATEMINECO) June 15, 2020

¿Cuáles actividades económicas pueden ser las que inicien en la reactivación de la economía?

No hay fechas tentativas, pues esto dependerá del comportamiento de la epidemia, pero para hablar de la reactivación es fundamental tener una reapertura que sea gradual, responsable y tomar en cuenta los aprendizajes internacionales, velando por el bienestar integral de las personas. Por eso necesitamos contar con la colaboración de los todos los empresarios, consumidores y personas para que se apeguen a los protocolos regidos por Salud, los cuales ya se trabajaron de manera detallada en cada sector productivo de acuerdo a sus necesidades. Hay que enfatizar que se trabaja coordinadamente para lograr tener una economía más dinámica y resiliente por medio de la facilitación de negocios, mejorando el acceso a financiamiento.

Proyectos a los que le apuesta el Gobierno

Se esperan mayores resultados con la ventanilla ágil de trámites de construcción a través de alianza público-privada. Lograr la construcción del puerto intermodal en San José, el cual se discute en el Gabinete Económico dirigido por el vicepresidente. Instalar la ventanilla única de comercio exterior para que luego de trabajar las fichas técnicas de productos de exportación se reactive la economía. Digitalización de las pequeñas y medianas empresas, las cuales serán capacitadas y así lograr cadenas de producción para convertir al país en un centro de operaciones.