Trump anuncia que retomará mitines de campaña en cuatro estados de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que próximamente reanudará los mitines de su campaña por la reelección en cuatro estados del país.

Según el mandatario, los estados en los que se llevarán a cabo estas actividades serán Florida, Arizona, Carolina del Norte y Oklahoma.

El equipo de Trump, no obstante, no ha indicado aún cuáles serán las exigencias sanitarias bajo las que se celebrarán estas grandes aglomeraciones, suspendidas desde marzo debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Por medio de Twitter, el mandatario también dijo este miércoles que se opone categóricamente a la idea de renombrar las bases militares que hacen honor a generales que combatieron con el sur proesclavista durante la Guerra de Secesión, una hipótesis manejada por el Pentágono.

"Se ha sugerido que deberíamos renombrar tantas como diez de nuestras Legendarias Bases Militares", escribió Trump, en medio de la ola de protestas en contra del racismo que ha reabierto el debate sobre el pasado esclavista de Estados Unidos.

El manatario dijo que esas bases forman parte de la "herencia estadounidense" y que su administración "ni siquiera considerará" modificar sus denominaciones.

It has been suggested that we should rename as many as 10 of our Legendary Military Bases, such as Fort Bragg in North Carolina, Fort Hood in Texas, Fort Benning in Georgia, etc. These Monumental and very Powerful Bases have become part of a Great American Heritage, and a…

