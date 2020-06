VIDEO. Mujer sin mascarilla agrede a empleados de pizzería y la apodan “Lady Pizza”

Una pizzería en la ciudad de Naucalpan, en el Estado de México, fue escenario el lunes de un insólito incidente. Una mujer perdió los estribos y desató su furia en contra de los empleados del restaurante, luego de que estos se negaran a atenderla porque no llevaba mascarilla (cubrebocas).

Alterada, la mujer armó un escándalo e inició enfrentándose con uno de los cajeros, a quien increpó por no quererle vender una pizza.

Entre insultos y aspavientos, también causó destrozos en los mostradores y acto seguido se encaró con el guardia de seguridad del local.

El incidente fue grabado por varios testigos y se volvió viral en las redes sociales, donde internautas apodaron a la protagonista del bochornoso episodio como "Lady Pizza".

"¿Me vendes mi pizza o qué p*do?", grita la mujer a los dependientes. "Estoy en mi derecho, y si no ahorita voy a parar una patrulla", agrega.

En un punto, la enfurecida comensal parece discutir con otro cliente que también esperaba en la fila del restaurante, reclamando que no la quisieron atender.

"Estoy formada y no me quiere atender; y me dijo que no me va a vender la pizza por esta mam… (la mascarilla). ¡Me la puse y no me la quiere vender!".