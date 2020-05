Dr. Asturias: “Necesitamos a todos los médicos que sea posible para el combate de la pandemia”

El doctor Edwin Asturias, quien fue designado por el mandatario Alejandro Giammattei para dirigir la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), se refirió al efecto de la pandemia en el país.

Señaló que lo más preocupante de la situación sanitaria es que la sociedad guatemalteca todavía no está tomando la epidemia con la seriedad que se debe.

Aseguró que es necesaria la participación de todos los ciudadanos para contener la propagación de la enfermedad, por lo que se debe mantener no solo el uso de las mascarillas, sino también el distanciamiento social y las medidas de higiene.

En entrevista con Emisoras Unidas, el médico indicó que el país se encuentra en la etapa ascendente de casos. En los últimos dos días la cifra de contagios ha superado los 300 en cada jornada.

Acerca del caso específico que se conoció de una maquila en San Miguel Petapa, en donde una persona contagió de Covid-19 a otras 200, el profesional consideró que esa es la evidencia más clara de lo que puede producir una apertura sin ningún tipo de medidas.

Resaltó que es importante reabrir la economía y retomar las actividades que permitan evitar el hambre y la pobreza, pero se debe analizar la mejor y más responsable manera de hacerlo.

Asturias también dijo que las autoridades locales son trascendentales, pues son las representantes de cada grupo social y eso va a llevar que las personas puedan comprender que se pueden hacer actividades esenciales, pero con un alto nivel de responsabilidad.

Asturias señaló que ante este escenario en el país, la creación de la Coprecovid es una forma de poder tener un ente articulador para crear planes estratégicos y desarrollar acciones de coordinación.

“Al final del día no podemos crear un superministerio. Esta comisión viene a fortalecer la actividad que desarrolla cada ministerio que la integra”, resaltó.

Acerca de su nombramiento para dirigir este esfuerzo y de cómo fue el momento en el que Giammattei le planteó ser parte de ello, dijo que le tomó algunos minutos pensarlo antes de aceptar sumarse.

“Guatemala es el país donde nací, al que me debo con todo corazón y no me quedaba ninguna duda de que si el presidente me hacía una llamada para servirlo tenía que estar allí”, refirió.