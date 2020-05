“Somos la clave para que nuestra economía despegue”, Mynor Cordón, director del Inguat

Aunque el turismo es una actividad que puede generar empleos, el Inguat debe replantear estrategias para dinamizar ese sector afectado por el coronavirus.

¿Cuál es el apoyo que se le da a las empresas del sector de turismo?

Ya tenemos lista las guías de buenas prácticas para hoteles, turoperadores, restaurantes, guías de turismo y lanchas, a la vez estamos trabajando las guías para los sitios y destinos turísticos con el Ministerio de Cultura y Deportes, esperamos tenerlas listas esta semana y luego con las recomendaciones del Ministerio de Salud divulgarlas con cada segmento para que se empiece a preparar para que, cuando paulatinamente el presidente levante las restricciones, cada negocio tenga aplicadas esas medidas para empezar a recibir a los clientes.

¿En qué consisten las guías de buenas prácticas?

Se basan en las recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo, las de la Organización Mundial de la Salud, las experiencias de buenas prácticas que ha tenido España, hemos hecho algunas revisiones con Brasil y México, que abordan cómo mantener el distanciamiento social, la higiene en los restaurantes, la manipulación de alimentos y la desinfección de áreas que se vayan abriendo.

¿Cuáles son las principales demandas de las empresas del sector para evitar el cierre de los negocios?

Básicamente, piden financiamiento o ayuda económica para reactivar el giro de negocios. El Inguat, desde el 6 de abril, luego de haber recibido una carta del sector privado donde se listaban 31 acciones para que el gobierno central estableciera para paliar el cierre parcial o total de algunas empresas, fue facilitador en una mesa técnica en la que participaron la Cámara de Turismo, Agexport, Asíes y Funguat, y de esa forma empezamos a hacer el puente de comunicación con el Ejecutivo y el Legislativo para obtener respuestas y tener procedimientos tal como anunció el Crédito Hipotecario Nacional para que las empresas pudiesen ser parte de los solicitantes de los préstamos. Otras empresas que han cesado sus planillas también lo hicieron como lo estableció el Ministerio de Trabajo.

¿Cuál es la respuesta ante la petición de evitar el cobro de impuestos a empresas del sector?

Hay una serie de requisiciones que hace el sector de las cuales el Inguat no es un actor, pero en lo que nos corresponde se les comunicó a los propietarios de hoteles que decidimos suspender temporalmente el plazo administrativo para el traslado del impuesto de hospedaje del 10%, por lo que van a tener que hacer efectivo el pago hasta el 10 de agosto del presente año, diferimos los pagos de abril a julio, ya que hay algunos hoteles que sí están teniendo clientela, aunque es en mínima parte que estamos apoyando en ese sentido. También se informó a las empresas de aviación que operan la suspensión del plazo administrativo para el traslado del impuesto de salida por vía aérea que recaudan las empresas de aviación, con la salvedad de que estos impuestos de igual manera van a tener que ser los pagos a partir de agosto, también se difirió el pago de la certificación del transporte turístico hasta el mismo mes. Asimismo, se apoyó un proceso de renegociación de la parte de la renta y los alquileres de los arrendatarios que en su mayoría son artesanos que utilizan los locales del Mercado de Artesanías.

¿Cómo es la reinvención del Inguat para atraer más turistas extranjeros en 2021?

Nuestros esfuerzos en este momento está enfocados en el turismo nacional, tenemos campañas de quedarse en casa, no cancelar y reprogramar, con las directrices del presidente. Luego lanzaremos una campaña de sensibilización en idiomas locales para formar a las comunidades de que el turista es economía, es desarrollo, ya que cuando vean a alguien que no es de la comunidad no lo vean como posible contagio. Lo que hay que resaltar es que la única forma en que rescataremos al país es por medio del consumo interno, viajar en el país, comprar los productos nacionales y consumir lo hecho localmente. Nosotros somos la clave y la llave para que nuestra economía despegue, se fortalezca y a mediano plaza ver los resultados.