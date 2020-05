Estados Unidos incluye a Cuba en lista negra de países que no colaboran contra el terrorismo

Estados Unidos anunció este miércoles que incluyó a Cuba en su lista negra de países que no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo, denunciando la presencia en la isla de la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Cuba se sumó a otros cuatro adversarios estadounidenses (Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela) que no obtuvieron la certificación en 2019, en virtud de una ley antiterrorista que afecta las exportaciones de artículos y servicios de defensa.

"Este es el primer año en que Cuba ha sido certificada como no totalmente cooperante desde 2015", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto citó la presencia en Cuba de negociadores del ELN, que viajaron a La Habana en 2017 para sostener conversaciones de paz con el gobierno de Bogotá pero no han regresado.

"La negativa de Cuba a comprometerse productivamente con el gobierno colombiano demuestra que no está cooperando con el trabajo de Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Colombia para garantizar una paz, seguridad y oportunidades justas y duraderas para su pueblo", dijo el Departamento de Estado.

El presidente colombiano, Iván Duque, aliado de Estados Unidos, interrumpió el diálogo con el ELN después de que un ataque con coche bomba en una academia de policía de Bogotá matara a 21 reclutas en 2019.

Los militantes han estado exigiendo, sin éxito, que Colombia otorgue un salvoconducto para que sus negociadores regresen de Cuba.

Sublevado contra el Estado desde 1964, el guevarista ELN es considerado por el gobierno colombiano como el último grupo rebelde en actividad en el país.

Para Cuba, la certificación del Departamento de Estado tendrá poco efecto práctico, ya que la isla no importa armas de Estados Unidos.

Pero esta medida se suma a la creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre La Habana, que aleja a Washington de los esfuerzos de reconciliación propiciados por el expresidente estadounidense Barack Obama.

El gobierno cubano no tardó en reaccionar, acusando a Estados Unidos de "una larga historia de actos terroristas" en su contra.

"Cuba es víctima del terrorismo. Hay una larga historia de actos terroristas cometidos por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y la complicidad de las autoridades estadounidenses con individuos y organizaciones que han organizado, financiado y ejecutado esas acciones desde territorio estadounidense", tuiteó en inglés el director de asuntos estadounidenses en la cancillería cubana, Carlos F. de Cossio.

#Cuba is a victim of terrorism. There is a long history of terrorist acts committed by the US government vs. Cuba and complicity of US authorities with individuals and organizations that have organized, financed and executed such actions from US territory.

— Carlos F. de Cossio (@CarlosFdeCossio) May 13, 2020