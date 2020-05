Tránsito complicado en ingresos al departamento de Guatemala

Por segundo día consecutivo se reporta tránsito complicado en las carreteras de ingreso al departamento de Guatemala, principalmente en la ruta Interamericana.

Operativo en ruta a El Salvador. / Emisoras Unidas

Esto se debe a que personal de las instituciones de tránsito y de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen operativos de verificación para constatar que se cumpla con la prohibición de circular entre departamentos.

A las personas se les solicita que presenten la justificación para su desplazamiento, como gafete del trabajo constancia médica, dependiendo la razón por la que viajan.

Juan Carlos Aquino, portavoz de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), explicó que en la carretera Interamericana, a la altura del kilómetro 26, el tránsito es complicado en ambos sentidos.

“Tomemos en cuenta que esta ruta conecta a los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, Quetzaltenango y muchas personas del área de San Marcos viajan por tierra fría”, dijo.

Resaltó que es necesario verificar cada uno de los vehículos, lo cual incide en la circulación vial, haciendo que esta sea lenta. En ese sector la fila de vehículos ya alcanza los diez kilómetros.

En ese sentido, Aquino hizo un llamado a la población para que si no es una emergencia o no es necesario no viaje entre departamentos.

#AHORA Situación del #TráficoGT en la ruta Interamericana, por operativo de autoridades de tránsito de Mixco y @Provial | Vía Jaime Montenegro pic.twitter.com/rdbDBa4uey — PublinewsGT (@PublinewsGT) May 12, 2020

Otras rutas

Las complicaciones para transitar también se dan en otros puntos de ingreso a Guatemala.

Provial informó que se mantiene un operativo interinstitucional de control en el kilómetro 21 de la ruta al Pacífico, en jurisdicción de Villa Nueva.

Según la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad, ayer hubo acumulación en el kilómetro 13. La situación este día tiene menor impacto.

Acumulación vehícular para ingresar a la ciudad por km 13 inicio de la cuesta de Villa Lobos #transitoVN pic.twitter.com/vQcXzBLAUp — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) May 11, 2020

Además, se verifica vehículos y motocicletas en la carretera a El Salvador. A la altura del kilómetro 41, en Pueblo Nuevo Villas, Santa Rosa, se observa carga vehicular.

El promedio de circulación es de 3 kilómetros por hora en el sector.

En el punto son alrededor de nueve agentes policiales los encargados de verificar los documentos de los conductores y establecer si pueden o no ingresar a Guatemala.

#TráficoGT Larga fila de vehículos en el kilómetro 41 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, debido a operativo que restringe la circulación interdepartamental | Vía @HMontenegro_EU pic.twitter.com/QUFRI9JxQI — PublinewsGT (@PublinewsGT) May 12, 2020

En la ruta al Atlántico no se ha constatado que haya complicaciones por la presencia de operativos. Aunque esta mañana hubo cierta lentitud por dos colisiones vehiculares que se registraron.

Retiran colisión de taxi / motocicleta en ruta El Atlantico, km 7 zona 17. Reportan otra colisión en redondel de colonia Atlántida en 11 avenida 7 calle zona 18 que afectó bajada de colonia Lavarreda.#PMTGuatemalaEnTodo #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/9ufYrgyMcC — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 12, 2020

Operativos a nivel nacional

Esta prohibición de ingresar a las distintas localidades fue establecida por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19, que ya genera más de mil contagios en el país y 26 fallecimientos.

Los operativos por parte de Provial, la Policía Nacional Civil y las Policías Municipales de Tránsito se mantienen en las distintas rutas a nivel nacional en los límites entre departamentos.