Personalidades de distintos ámbitos envían amoroso saludo a las madres guatemaltecas

“Gracias, mamá, por todo lo que me has dado, gracias a ti hoy soy un profesional, porque te quitaste la comida de la boca con tal de que yo no aguantara hambre. Te amo mucho, mami”.

DENNIS ARANA – CANTANTE "La vida no me pudo haber puesto una persona tan importante en mi vida como tú. Siempre voy a estar agradecido contigo por brindarme tu apoyo incondicional y por impulsarme a ser mejor siempre. Te amo, mami". HÉCTOR MORALES – JUGADOR DE SIQUINALÁ "Quiero decirte, mamá, que estoy agradecido por todo el cariño y el apoyo que me has dado, por siempre estar ahí cuando más lo necesito, eres la mejor mamá del mundo, te amo y eres mi gran ejemplo al igual que mi papá". LUIS DE LEÓN – JUGADOR DE MUNICIPAL "Le doy gracias a Dios por la madre que me regaló, una persona única y admirable que siempre estuvo para mí en todo momento; he logrado cosas gracias a ella". PEDRO BROLO – CANCILLER "Mamá, gracias por haber sembrado en nosotros principios y valores, por hacer de tus hijos seres de bien y mostrarnos lo importante que es tener sensibilidad humana". HANCER – CANTANTE "Un gracias no es suficiente para agradecerte todas tus enseñanzas, tus sacrificios diarios, tu amor incondicional y la bendición de ser mi madre. Te adoro y hoy más que nunca quiero decirte que te amo". CLAUDIA RUIZ CASASOLA – MINISTRA DE EDUCACIÓN "¡Feliz Día de la madre! Todas las madres sembramos en el corazón de nuestros hijos". BRENDA SANTIZO – ACTRIZ "Quiero agradecerte todo tu amor, esfuerzo y el gran ejemplo que significas en mi vida. Gracias por todo lo que con tu esfuerzo has logrado por nosotras, te admiro y te amo". JOSÉ PINTO – FUTBOLISTA DE ANTIGUA GFC "¡Feliz Día de las madres! Mami linda, que Dios te bendiga siempre, te amo mucho". NILS LEPOROWSKI – PRESIDENTE DEL CACIF "Las madres son sinónimo de amor incondicional y de esperanza. Ellas nos enseñan que la fe nos mantiene en pie y nos da fortaleza para seguir adelante cada día. Queridas madres guatemaltecas, ¡felicidades para uste- des en este día!" Consuelo Porras – Jefa del Ministerio Público