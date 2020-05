Tips para hacerle un manicure perfecto a tu mamá en esta cuarentena

Se acerca el Día de la Madre y hemos preparado un paso a paso para puedas obsequiarle un manicure en casa a tu mamá. Y es que este 10 de mayo sin lugar a dudas será atípico.

Muchas personas aprovechaban la fecha para llevar a comer a la reina de la casa a algún restaurante. Otros, preferían llevarla de viaje. Sin embargo, este año no podrá ser así.

Incluso, muchas personas se preparaban con algún detalle y apartaban un día para ir a visitar a mamá. Pero, este 10 de mayo es muy probable que varios no tengan la suerte de verla ni de compartir con ella.

Así que si la tienes cerca, aprovéchalo y dedícale un momento especial. Recuerda, muchos querrán, pero no tendrán esa oportunidad. Además, no olvides que no es necesario salir a comprar un obsequio. También una acción de agrado es un regalo.

Foto: Twitter

Manicure para mamá

Esta es una de miles de opciones que puedes practicar con tu mamá. No hay necesidad de salir de casa. Además, es posible que tu salón de belleza de preferencia esté cerrado.

El detalle incluye embellecer sus manos. Y lo mejor de todo, tú también te lo puedes hacer. Así que… ¡manos a la obra!

Prepara tus manos con agua

Mete las uñas en agua templada por unos 15 minutos luego de haber retirado el esmalte anterior. Esto ayudará a que las cutículas se ablanden, además de desvanecer aquellas impurezas difíciles de acceder.

Elige la lima adecuada

El uso de las limas siempre es necesario al momento de hacer una manicura. Sin embargo nadie te dice que podrían hacerle daño a tus uñas si no eliges la adecuada. Las limas de metal o muy ásperas pueden debilitarlas.

En la actualidad existen opciones mucho más modernas como la lima de cuatro lados con la que se puede dar forma, pulir, eliminar machas e impurezas sin causar daño.

Lima hacia una sola dirección

Una mala técnica también puede devenir en un mal resultado. Para evitar que las uñas se vuelvan quebradizas, es importante que limes hacia una sola dirección, de modo que se mantengan fuertes.

Selecciona la forma ideal para ti

Pueden ser en punta, redondas o cuadradas, pero al momento de elegir, debes pensar en lo que necesitas para tu cotidianidad.

Es probable que las uñas de punta sean atractivas, pero si deseas una manicura si riesgo a quiebre, lo mejor será mantenerlas cuadradas.

Las cutículas cuidadas dan un mejor acabado

No muerdas tus cutículas nunca y evita cortarlas. Lo indicado es empujarlas hacia atrás con el implemento adecuado.

Además, es crucial mantenerlas hidratadas con cremas, esto hará una gran diferencia.

No dejes espacios al aplicar el esmalte

Que la uña se vea bien pintada es importante, da un aspecto profesional. Además, si quieres un acabado mejor, el toque final será agregar un poco de brillo sin excederte.