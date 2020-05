Más de diez muertos y mil hospitalizados por escape de gas en fábrica química de la India

Al menos once personas murieron y unas mil tuvieron que ser hospitalizadas debido a una fuga de gas en una fábrica química en el sudeste de India, y autoridades temen que el balance de víctimas se agrave.

El accidente se produjo durante la noche del miércoles en la planta de LG Polymers India, a las afueras del ciudad industrial y portuaria de Visakhapatnam, en el estado de Andhra Pradesh.

En un comunicado, la empresa surcoreana LG Chem, casa matriz de LG Polymers India, informó que la situación está "controlada".

"La situación provocada por la fuga de gas está controlada y valoramos todas las opciones para atender rápidamente a todos los que sufren debido a la inhalación de gas", declaró LG Chem.

La empresa no especificó de qué tipo de gas se trata.

La policía, por su parte, informó que el gas se escapó de dos tanques de una capacidad de 5 mil toneladas que habían estado desatendidos debido a la disminución de la actividad, provocada por el confinamiento por la pandemia de coronavirus, vigente en India desde fines de marzo.

"Eso condujo a una reacción química, produjo calor dentro de los tanques, y el gas se escapó por eso", dijo Swaroop Rani, un responsable policial.

La policía y los servicios de socorro evacuaron entre 3 mil y 4 mil personas de las aldeas situadas en un radio de 1.5 kilómetros alrededor de la fábrica.

En el momento del accidente "mucha gente dormía", declaró el doctor B K Naik, coordinador de los hospitales del distrito, quien agregó que los servicios de emergencia efectuaban una búsqueda casa por casa de posibles víctimas.

"El balance puede agravarse", advirtió por su lado el diputado del parlamento de Andra Pradesh, Gana Venkata Reddy Naidu, estimando que podría haber entre "25 y 30 muertos".

En tanto, el primer ministro indio, Narendra Modi, tuiteó que rezaba "por la seguridad y el bien de todos en Visakhapatnam".

Spoke to officials of MHA and NDMA regarding the situation in Visakhapatnam, which is being monitored closely.

I pray for everyone’s safety and well-being in Visakhapatnam.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 7, 2020