En pleno confinamiento por el coronavirus, nace hijo del primer ministro británico

En medio del confinamiento, y tras haber pasado dos semanas internado por coronavirus, el primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el nacimiento de su sexto hijo, y el primero con su actual prometida, Carrie Symonds.

La portavoz de Johnson explicó que el bebé nació antes de lo esperado, pero que este goza de "buena salud".

El pequeño nació "en un hospital de Londres esta mañana temprano" y está "muy bien", al igual que su madre, creando sorpresa ya que el nacimiento no se esperaba tan pronto, señaló la vocera.

Según medios británicos, el primer ministro estuvo presente en el parto.

Johnson, de 55 años, estuvo hospitalizado este mes, incluso pasando tres días en cuidados intensivos, tras contraer COVID-19. Su pareja, 23 años menor que él, también padeció la enfermedad en las últimas semanas de su embarazo, aunque pudo recuperarse en su casa.

La pareja había anunciado el 29 de febrero que esperaban un bebé "para principios de verano" y que iban a casarse próximamente.

Johnson tiene cuatro hijos de su segunda esposa, Marina Wheeler, una abogada de renombre con quien alcanzó recientemente un acuerdo de divorcio. Su hija mayor es cinco años más joven que Symonds.

El primer ministro tiene otra hija, fruto de una relación extramarital de 2009, y se niega a responder ante la reiterada pregunta de si tiene más vástagos.

Dos de sus predecesores en Downing Street, el conservador David Cameron y el laborista Tony Blair, fueron padres mientras dirigían el gobierno. Johnson debe, sin embargo, convertirse en el primero que se casa durante su mandato.

Inmediatamente llegaron los mensajes de felicitación: la primera ministra independentista escocesa, Nicola Sturgeon, celebró que haya "alguna buena noticia" en medio de la crisis.

Some good news – sending congratulations to Carrie and the PM. And wishing health and happiness to the wee one. https://t.co/V2k1KKqVN7

Por su parte, David Cameron tuiteó en tono de broma que sentía "no haber dejado la cuna" en Downing Street.

Heartfelt congratulations @BorisJohnson and @carriesymonds on your wonderful news today. Sam and I are thrilled for you both! Sorry we didn’t leave the cot – but the climbing frame should still be in the garden!

— David Cameron (@David_Cameron) April 29, 2020