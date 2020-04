Diputados respaldarían la segunda prórroga del estado de Calamidad

Debido a que se espera que las dos primeras semanas de mayo sean el pico por contagios de Covid-19, el Organismo Ejecutivo solicitará prórroga por segunda vez el estado de Calamidad, que empezó en marzo.

Diputados consultados no dudaron en respaldar la petición del presidente, Alejandro Giammattei, pero aclararon que se debe presionar al gobierno para que cumpla con la ayuda social que prometió al solicitar las ampliaciones presupuestarias.

Gobierno solicita ampliación del estado de Calamidad Pública por Covid-19 Sería la tercera ocasión en la que se prorroga por 30 días más.

El jefe de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Barreda, indicó que seguramente sí apoyarán la ampliación, pero propondrán medidas de transparencia para la entrega económica y social.

La primera solicitud para aprobar el estado de Calamidad por el coronavirus SARS-CoV-2 fue debido a que el Legislativo instó al presidente a decretar dicha medida, por lo que en abril el mandatario se anticipó a enviar la ampliación, que vencerá la próxima semana.

Los diputados sesionarán este jueves, por lo que no se descarta que sea conocida la propuesta del Ejecutivo de urgencia nacional, de lo contrario tendrán que sesionar en los siguientes días.

“Sí apoyaremos, porque estamos en un momento crítico debido a que los casos están aumentado exponencialmente. Hay necesidad de hacer más pruebas y agilizar las compras”, Boris España, diputado de bloque Todos

Molestias por falta de ayuda

“Hasta el momento creo que sí apoyaríamos por los contagios que se han reportado”, respondió el legislador Óscar Chinchilla, del bloque Creo.

Sin embargo, indicó que esperarán el informe de la asistencia que han hecho con los 10 programas sociales que anunciaron cuando pidieron fondos para atender la emergencia.

Chinchilla agregó que hay molestias entre congresistas porque hay personas que no han recibido la ayuda social y eso se debe a que los ministerios no estaban preparados para entregar los apoyos, como ha sido lo del recibo de luz, no se conoce la ayuda del Programa del Adulto Mayor y pocas empresas han calificado para suspender contratos cuando hay un fondo para atender a los desempleados.

El diputado recordó que solo bajo estado de Calamidad se puede decretar un toque de queda y debido a que no ha disminuido la propagación del virus se requiere implementar regulaciones.

Carlos Sandoval, titular de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, confirmó que se solicitó la prórroga de mayo a junio, lo cual no significa que las decisiones presidenciales sigan siendo las mismas, ya que pueden variar cada semana.

“El gobierno debe apresurar las transferencias”, análisis de Edie Cux, de Acción Ciudadana

El tema central durante la crisis es el de las contrataciones y el manejo administrativo, pues se deben evitar las compras inútiles y superfluas, como es la reparación de un avión obsoleto frente a la necesidad de las personas, principalmente del área de Salud y a quienes darán la ayuda. Debe prevalecer la transparencia con la información de contagios para que los alcaldes tomen las medidas sanitarias y económicas, pero ha habido un problema con la ejecución presupuestaria porque no se han registrado las transferencias para que estén las ampliaciones presupuestarias.