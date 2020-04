Trump niega que vaya a destituir al secretario de Salud de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el domingo informes que señalaban que estaba considerando destituir al secretario de Salud, Alex Azar, mientras aumentan las críticas sobre la respuesta de su gobierno a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Trump, cuya imagen podría verse afectada de cara a las elecciones de noviembre por su gestión de la crisis sanitaria, arremetió contra los reportes de CNN y otros medios de comunicación

"Los informes de que el secretario de salud Alex Azar va a ser 'despedido' por mí son noticias falsas", escribió Trump en Twitter.

"Están desesperados por dar una percepción de caos y confusión ante la opinión pública".

Reports that H.H.S. Secretary @AlexAzar is going to be “fired” by me are Fake News. The Lamestream Media knows this, but they are desperate to create the perception of chaos & havoc in the minds of the public. They never even called to ask. Alex is doing an excellent job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

.@FoxNews just doesn’t get what’s happening! They are being fed Democrat talking points, and they play them without hesitation or research. They forgot that Fake News @CNN & MSDNC wouldn’t let @FoxNews participate, even a little bit, in the poor ratings Democrat Debates….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Trump también dirigió sus críticas contra Fox News, cadena a la que ataca cuando su línea editorial, generalmente afín al gobierno federal, se vuelve crítica.

"No respeto a quienes dirigen Fox News. Pero Fox sigue intentando ser políticamente correcto", dijo

"La gente que está mirando Fox News… está enojada. Quieren una alternativa ahora. ¡Yo también!".

….fraud @donnabrazile (and others who are even worse). Chris Wallace is nastier to Republicans than even Deface the Nation or Sleepy Eyes. The people who are watching @FoxNews, in record numbers (thank you President Trump), are angry. They want an alternative now. So do I! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Demandas

Además, el mandatario amenazó con demandas por la cobertura mediática sobre él y solicitó al "Comité Noble" que retirara los premios, presumiblemente en referencia al Nobel, que no cuenta con ninguna categoría para el periodismo.

Trump parece haber decidido no continuar con sus ruedas de prensa diarias televisadas sobre la actualidad de la pandemia de coronavirus, después de sugerir en la última, el viernes, que a los pacientes podría inyectárseles desinfectante para matar la infección.

Tras lloverle las críticas, afirmó que lo había dicho "sarcásticamente".

Estados Unidos es actualmente el país más castigado por la enfermedad en el mundo, con más de 54 mil muertos por COVID-19.

El país registra, además, 956 mil 292 contagios, por 106 mil 366 personas recuperadas.

Ya van más de 204 mil muertos por coronavirus en el mundo, según nuevo balance Desde el comienzo de la epidemia, se contabilizan más de 2 millones 929 mil 630 casos de contagio en 193 países o territorios.

*Con información de AFP