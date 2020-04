Trump ya no quiere "perder el tiempo" con ruedas de prensa sobre Covid-19

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuiteó este sábado que para él no merece más la pena perder el tiempo en sus ruedas de prensa diarias sobre el coronavirus, dos días después de causar revuelo al sugerir que los pacientes podrían recibir inyecciones de desinfectantes para matar el patógeno.

Trump pareció confirmar así noticias que señalaron que estaba planteándose suspender esas ruedas de prensa, difundidas a última hora de la tarde y que han llegado a durar dos horas, por su frustración ante las preguntas sobre su gestión de la pandemia.

"Cuál es el sentido de hacer ruedas de prensa en la Casa Blanca cuando los medios 'lamestream' -un juego de palabras entre mainstream (dominantes) y lame (poco convincentes)- no hacen nada más que preguntas hostiles y luego se niegan a informar sobre la verdad y los hechos con exactitud", escribió el mandatario en Twitter.

What is the purpose of having White House News Conferences when the Lamestream Media asks nothing but hostile questions, & then refuses to report the truth or facts accurately. They get record ratings, & the American people get nothing but Fake News. Not worth the time & effort!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2020