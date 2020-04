Mejorar las auditorías y atención al contribuyente: Retos de jefe de SAT

El panorama en el que asume Marco Livio Díaz Reyes la dirección de la SAT no es favorable debido a la proyección a la baja en la recaudación fiscal, pero analistas consideraron que el superintendente debe trabajar en procesos para lograr que el Gobierno cuente con recursos para atender a la población.

El exsuperintendente Miguel Gutiérrez enumeró dos retos: El primero es reconstruir los procesos de auditorías, que desde 2015 se dejaron de realizar, como trabajar por reconstruir la institucionalidad de la SAT, pues no se puede hablar de que se cumplirá con la meta de recaudación ya que habrá una baja en la producción en el país que representará una baja de ingresos tributarios.

Asimismo, proyectó que este año la SAT puede dejar de recaudar hasta el 25% de los Q63 mil millones establecidos en la meta, pero exigir resultados ante la emergencia no tiene lógica, ya que para concretar los primeros resultados llevaría aproximadamente nueve meses.

Eliminar el ISO y otros métodos

El experto en temas tributarios Mario Archila consideró que la SAT debe promover la eliminación del pago del Impuesto de Solidaridad (ISO), ya que hubo un reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como permitir que se incluya el arrastre de pérdidas en los próximos años, ya que algunos empresarios pueden utilizar las utilidades para cubrir esas pérdidas.

El entrevistado agregó que el no cumplir con los Q63 mil millones, que es la meta, no le afectará al nuevo jefe de la SAT, ya que no fue él quien lo firmó, pero debe haber una coordinación para alcanzar lo más cercano a lo establecido.

En cuanto al pago de impuestos, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) presentó un amparo en el Organismo Judicial para que la SAT otorgue una prórroga para el pago de impuestos debido a que hay un estado de Calamidad y eso impide cumplir con las obligaciones fiscales.

Gutiérrez no cree que otorgar prórrogas o amnistías fiscales ayude a mejorar la recaudación, pero sí puede condonar multas e intereses de algunos meses.

Mientras que Archila tampoco concuerda que dicha propuesta favorezca, pues hay problemas de flujo de caja, por lo que se necesitará de un equipo con conocimiento en la SAT, ya que con cada elección se aleja de cumplir en materia tributaria.

El Superintendente de la @SATGT, Marco Livio Díaz Reyes, informó las acciones de su plan de trabajo y la coordinación con los sectores productivos del país.

“Hay que medir a la SAT por sus resultados”, Abelardo Medina, exintendente de Recaudación.

Este año el superintendente no tendrá conflictos para cumplir con la recaudación, ya que el ministro de Finanzas anunció que se dejará de recaudar alrededor de Q5 mil millones. Asimismo, la meta del próximo año tampoco será complicado porque se basarán en los logros de este año, pero será un problema porque a la SAT se le debe medir por sus resultados y ahí es necesario crear mecanismos para elevar la percepción de riesgo de los contribuyentes que no pagan. El superintendente debe revisar el plan estratégico para reducir la evasión y el contrabando.