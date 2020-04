Patrulla Fronteriza captura a grupo de guatemaltecos y hondureños en Texas

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturaron a un grupo de ciudadanos guatemaltecos y hondureños en Texas.

Los agentes iban acompañados de miembros del Equipo de Respuesta Móvil. Los migrantes fueron rastreados y los detuvieron cuando intentaban ingresar al país ilegalmente.

Las diligencias se llevaron a cabo exactamente en Fort Hancock, Texas, Estados Unidos.

Fort Hancock #BorderPatrol Agents, along with members of the Mobile Response Team, tracked and apprehended a group of Honduran and Guatemalan nationals attempting to enter the country illegally. We salute your vigilance! #BorderSecurityisNationalSecurity @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/guzi8KeX52

— Deputy Chief Patrol Agent Chris Clem (@USBPDepChiefEPT) April 14, 2020