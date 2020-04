Gobierno inicia entrega de mascarillas por emergencia del Covid-19

El gobierno inició con la entrega de mascarillas a los ciudadanos para evitar la propagación del Covid-19.

A partir de este lunes es obligatorio su uso y para quienes incumplan con esta medida se estarían aplicando sanciones de entre Q7 mil y Q150 mil.

El presidente Alejandro Giammattei indicó en entrevista con Emisoras Unidas que se están repartiendo en cuatro de los mercados más grandes del país, siendo estos:

El gobernante explicó que se tiene programado entregar 3 millones de mascarillas a nivel nacional. Personal del Ministerio de Gobernación y de la Policía Municipal.

Se llevará un registro tecnológico acerca del proceso de distribución, por lo que cada persona que reciba uno de estos insumos quedará registrada con su número de DPI en una base de datos.

Giammattei indicó que las mascarillas que están siendo distribuidas son de tela de algodón, reutilizables, y cumplen con las normas de protección establecidas.

“Se les hace la prueba del encendedor, que consiste en soplar y que no se apague el encendedor. U otra que es de ponerlas contra un vidrio y echar spray para ver que no pase al otro lado. Así como no deja que pase el spray, no deja que el virus entre”, explicó el gobernante.