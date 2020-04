Giammattei advierte a Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán por conflicto territorial

A pesar de que hay toque de queda en el país, pobladores de la Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá se enfrentaron de este lunes 6 de abril nuevamente, donde una persona murió y otros dos resultaron heridos.

El conflicto territorial, que viene de años, en esos dos municipios ha cobrado la vida de varias personas, por lo que en diferentes gobiernos se ha tenido que intervenir.

Según testigos comentaron que el pleito empezó al mediodía del lunes, pero empezó la restricción por el toque de queda se escucharon disparos.

“Seriamente advierto a esos dos municipios que no me voy a tocar el pulso para declarar estado de Sitio y la suspensión total de las garantías. O paran o voy a llegar a pararlo. Ya basta, tenemos suficientes problemas en este país para que se sigan peleando estúpidamente por un pedazo de tierra que no les pertenece”, resaltó Giammattei.