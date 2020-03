Ven positiva la prórroga del toque de queda, pero instan a tomar medidas económicas

Hasta el 12 de abril terminará el toque de queda entre las 16 horas a las 4:00 horas del día siguiente, anunció el gobierno de Alejandro Giammattei en una edición especial del diario oficial.

La decisión de prorrogar las limitaciones en la población, según explicó el mandatario, fue para poder continuar con la contención del Covid-19.

Hasta el sábado, Giammattei informó que en total hay 34 personas infectadas, pero 10 se han recuperado y solo una persona ha fallecido.

Asimismo, indicó que esta semana serán trasladados los pacientes del Hospital Especializado de Villa Nueva al centro de campaña en el Parque de la Industria, donde serán atendidas las personas que resulten infectadas por la pandemia del Covid-19.

Además, añadió que construirán otros cuatro centros en lugares estratégicos en el país.

Evitar un estallido social con medidas económicas

“Entendemos que hay que tratar de evitar el contagio del Covid-19 lo más que se pueda, pero ampliar las medidas por dos semanas tendrá repercusiones serias no solo en la economía, sino que en empleos y en el sustento en las familias”, resaltó Juan Carlos Tefel, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).

El empresario explicó que el Gobierno, aunque ha tomado medidas de prevención, es necesario que vea lo que hacen otros países para ayudar a empresarios de todo tipo. Tanto los que están en la formalidad como los del sector informal, que es alrededor del 75%.

Tefel espera que esta semana se conozca la propuesta de Giammattei para ayudar a los grupos más vulnerables y a las micro, pequeña y mediana empresas, que son las que mayormente generan empleo.

Entre los mecanismos sugeridos por el empresariado están la prórroga del pago de impuestos, la devolución del crédito fiscal y los bonos del gobierno.

Sigue prohibido el transporte público

Entre las restricciones que continuarán por estas dos semanas están las de todo tipo de evento de cualquier número de personas, actividades deportivas y sociales. Tampoco habrá transporte público urbano ni extraurbano. Además, no habrá visitas en centros de detención, ni tampoco en las instituciones de asistencia a personas de la tercera edad. Los centros comerciales seguirán cerrados.

“Si no hay una reacción rápida con paquetes de ayuda, tendremos una crisis social. Es una realidad que no nos gusta, pero hay que decirlo, hay varios mecanismos para detener el problema. No podemos cerrar el país”, Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif

Puntos de vista

“Aún las personas no comprenden o no respetan, pero está golpeando las actividades económicas”, Claudia García, economista

Si bien la medida debería ayudar a disminuir la propagación. Sobre todo cuando se avecina la Semana Santa, aún las personas no comprenden o no respetan el toque de queda al 100%. En términos económicos está golpeando a actividades económicas, principalmente en servicios. Se requiere una intervención del gobierno, que apoye a aquellos que están en pobreza, como es la ayuda en Estados Unidos o Alemania, que entregan transferencias o algún tipo de ayuda para las empresas que no están recibiendo ingresos pero tienen que pagar costos, que algunos están en el sector informal. También se debe garantizar el acceso a servicios básicos.

“Todo sea para evitar que la curva se incremente”, Jordan Rodas, procurador de los Derechos Humanos

Pienso que las circunstancias lo ameritan, todo sea para evitar que la curva de contagio se incremente. Se han visto casos concretos sobre el resto de los derechos humanos en la niñez y adolescencia, por lo que hemos dado nuestras recomendaciones, como son las personas capturadas en el toque de queda. También, al Ministerio de Salud, que garantice espacios adecuados para la atención de los pacientes, así como mantener la confidencialidad de las personas, estableciendo un protocolo de aquellas infectadas, sin afectar su privacidad.

Además, ampliar el horario del toque de queda podría ser, pero solo que se garantice más el suministro para alimentos.

“Habrá clases por televisión en horarios escalonados”, Claudia Ruiz, ministra de Educación

A través de los medios de comunicación saldremos con clases en horario escalonado a partir de mañana, empezamos en un medio de televisión, a las 9 horas, con preprimaria y primaria por tres horas y media, mientras que para básico y diversificado serán dos horas. También habrá métodos de autoaprendizaje en 10 idiomas y guías para padres de familia que serán entregadas por las direcciones departamentales. Además, radios comunitarias se han comunicado con el Ministerio de Educación para poder transmitir los programas educativos, lo importante es salvaguardar la salud de los niños y los adolescentes.