VIDEO. Giammattei: "Nos estamos preparando por si las moscas"

Tras brindar conferencia de prensa para dar a conocer dos nuevos casos de coronavirus en el país, pero también 5 pacientes recuperados, el presidente Alejandro Giammattei también resolvió algunas dudas extraídas de redes sociales, según lo planteó Carlos Sandoval, Secretario de Comunicación Social de la Presidencia.

No obstante, el mandatario previamente contestó a un diputado, al que llamó "esperpento", sobre los casos de muertes por neumonía atípica a los que este último hizo mención en una conferencia de prensa realizada ayer en el Congreso.

VIDEO. Giammattei responde a diputado sobre muertes por neumonía atípica El presidente llamó "esperpento" al diputado, en lugar de referirse a él por su nombre, y compartió los registros de lo que se ha investigado en 38 hospitales por estos casos de enfermedad.

"¿Por qué Guatemala se está preparando de esta forma?"

Esta fue una de las cuestionantes que, según Sandoval, los guatemaltecos han planteado en redes sociales.

A lo que Giammattei contestó:

"Bueno, yo no quiero que me pase lo que hemos visto en España, en Estados Unidos en Italia. Lo que se está viendo en países como Panamá y Costa Rica, en donde no se prepararon.

Nosotros estamos preparando sin tener casos suficientes para el peor escenario. Cuando se administra una crisis hay que plantearse escenarios. Y uno plantea el peor escenario hasta el más conservador."

"El peor escenario"

Según el presidente, el peor de los escenarios que podría tener el país es el comienzo de casos comunitarios.

Para ese escenario, que no es un hecho todavía, es para lo que nos estamos preparando", añadió.

Es por ello que hasta el momento ya se cuenta con los Hospitales de Campaña del Parque de la Industria y el de Quetzaltenango. "El hospital de occidente prácticamente también está terminado", indicó.

Pruebas masivas

Por otro lado, el mandatario comentó que la semana que viene se recibirán 22 mil 500 pruebas masivas, las cuales han sido donadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Asimismo, comentó que hay 15 mil pruebas más que fueron adquiridas por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

El presidente finalizó diciendo lo siguiente:

"No solo nos estamos preparando con lo que tenemos, sino nos estamos preparando por si las moscas, por si se necesita. Se trata de contener, lo hemos hecho hasta el momento. La prueba es que solo hay 23 personas en el hospital y 10 recuperadas, y solo un fallecido, de 85 años."

* Con información de Gobierno.