VIDEO. Paciente con Covid-19 relata su experiencia dentro del hospital

Primer parte en Español y second half in English! En general me siente un poquito mejor y hay otras personas que se recuperan y vuelven a sus casas pero tengo unas nuevas síntomas también. Mostly progressing, vitals still steady and other people here have recovered and gone home but I’ve now developed new more traditional cold/flu symptoms. #covid19 #guatemala stay safe and #stayhome!