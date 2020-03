Médicos del Hospital San Juan de Dios demandan insumos por el coronavirus

Este jueves se conoció de una nueva persona infectada por el Covid, por lo que médicos del Hospital General San Juan de Dios en la capital solicitó a los diputados a donar mascarillas para atender a las personas que llegan a los centros de salud.

“Ayer muchos diputados tenían mascarillas N95, hoy muchos trabajadores de Salud (quienes tienen el primer contacto con el paciente) no cuentan con el equipo adecuado para atener esta situación, incluso una mascarilla adecuada. Diputados les hago la invitación así como en época de campaña política regalaban láminas, hoy entreguen mascarillas y además equipo para enfrentar esta calamidad. Es hora de sensibilizarse y devolver en una mínima parte lo mucho que han recibido”, escribió un profesional de Salud.

Mientras que otros galenos del Hospital Infantil de Puerto Barrios en Izabal insistieron en no salir de casa si no es necesario.

También piden aplicar medidas de higiene como no besar, no saludar con la mano, no abrazar y mantener distancia como mínimo de un metro entre personas.

Se reúnen con grupos

Por aparte, autoridades de ese hospital informaron que mantienen reuniones con el comité de gestión de riesgo, personal de varias áreas y hasta con el sindicato para tomar las medidas adecuadas para evitar el contagio del virus.

El gobierno de Alejandro Giammattei empezó esta semana con la compra de insumos con el fondo de emergencia que aprobaron los diputados por Q230 millones para atender la pandemia.

Por 15 días, el presidente restringió el transporte público urbano y extraurbano para limitar el contagio en lugares donde circulan más de 100 personas.