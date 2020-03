VIDEO. Piloto aviador deja mensaje en el cielo por coronavirus

El combate del coronavirus se extiende en todo el mundo. Ahora, las maneras de llamar la atención son válidas si se trata de alertar a la población sobre el contagio.

Hace unos días, los ciudadanos de Sydney disfrutaban de una tarde soleada. Pero, cuando vieron al cielo, en minutos cobraron asombro.

Resultó que un avión escribía en el cielo un consejo para combatir el virus que se propaga en el mundo entero.

El mensaje buscaba calar en las mentes de millones de personas. Lavar las manos es una forma de prevenir el letal virus que ya cobra miles de vidas en más de 110 países.

Creativamente, el aviador decidió recordarle a la ciudadanía australiana, que el coronavirus es una pandemia.

El video fue compartido por varios cibenautas en las redes sociales.

Timelapse video: A skywriting in Sydney, Australia reminds the public to “wash hands.” @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo @ANCALERTS @TFCOnlineOfcl pic.twitter.com/wzo2t6HgyT

— Rhea Bragas (@rheabragas) March 12, 2020