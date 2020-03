Trump declara el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusado de haber minimizado inicialmente la gravedad de la pandemia del nuevo coronavirus, declaró el viernes el estado de emergencia en el país para enfrentar la crisis.

"Para liberar todos los recursos del gobierno federal, declaro oficialmente una emergencia nacional", dijo desde los jardines de la Casa Blanca, al señalar que la medida permite poner a disposición 50.000 millones de dólares de fondos federales.

El mandatario prometió además "un fuerte aumento" en las capacidades de prueba para detectar el nuevo virus en Estados Unidos.

El presidente de EE. UU. @realDonaldTrump declara oficialmente una emergencia nacional para dar acceso a fondos que serán utilizados en la lucha contra el Covid-19. #EUCoronavirus pic.twitter.com/UY9fjwBBv8 — David Alvarado (@dalvarado_eu) March 13, 2020

"Estamos anunciando una nueva asociación con el sector privado para aumentar y acelerar enormemente nuestra capacidad de probar el coronavirus", dijo Trump.

La administración Trump ha sido criticada por retrasos en la entrega de kits de prueba, que según expertos de salud llevaron a que el virus se extendiera por el país.

Estados Unidos había superado el viernes los 1.700 casos de infección con el nuevo coronavirus, que dejaba 40 muertos, según la Universidad Americana Johns Hopkins.

El mandatario de EE. UU. @realDonaldTrump dice la Secretaria de Salud y Servicios Sociales podrá obviar ciertas leyes y regulaciones para dar a médicos y hospitales máxima flexibilidad para responder al coronavirus y atender a los pacientes. #EUCoronavirus pic.twitter.com/Dswb1eXrjf — David Alvarado (@dalvarado_eu) March 13, 2020

Sin síntomas

El presidente Trump, quien estuvo en contacto con personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, aseguró no tener "ninguno de los síntomas" de la enfermedad.

"No tengo ninguno de los síntomas", afirmó en rueda de prensa. "Tenemos un médico de la Casa Blanca, debo decir que muchos médicos de la Casa Blanca, les hice la pregunta y me dijeron 'No tiene síntomas"", dijo.