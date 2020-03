Canadá advierte que restricciones por coronavirus podrían durar meses

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, advirtió el martes a sus conciudadanos que las restricciones para evitar la propagación del coronavirus podrían durar semanas e incluso meses, y los urgió a afrontar un prolongado cierre de los negocios y el aislamiento social.

Trudeau agregó que su gobierno se está preparando para implementar un nuevo paquete de ayuda financiera para aliviar la carga de los canadienses y las empresas, y está considerando utilizar la Ley de Medidas de Emergencia.

Las medidas permitirían al gobierno suspender las libertades civiles e imponer restricciones para el movimiento de personas y bienes, que hasta el momento han sido en su mayoría voluntarios.

HAPPENING NOW: I’m speaking from Rideau Cottage about the COVID-19 situation, our whole-of-government response, and the measures you can take – such as social distancing – to keep yourself and your community safe. Watch live: https://t.co/8FgO9Kfu92

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 17, 2020