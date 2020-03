VIDEO. Presidente Nayib Bukele decreta cuarentena en El Salvador por coronavirus

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que ha declarado en cuarentena a todo el país. La acción es para prevenir contagios del nuevo coronavirus COVID-19. Además, aclaró que aun no se ha reportado ningún caso en el territorio nacional.

"La cartera de Estado en Salud deberá decretar cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía", indicó el presidente Bukele.

Además, el mandatario informó que las escuelas suspenderán sus actividades por 21 días.

"Se suspenderán todas las actividades escolares públicas y privadas durante 21 días, que es lo que dura este decreto, todas las universidades y centros educativos deben acatar este mandato", expresó Bukele.

"Así como otros países han tomado medidas hasta después de tener casos positivos, nosotros hemos decidido poner en cuarentena al territorio nacional", Presidente @nayibbukele. Esta es la lectura del decreto: pic.twitter.com/vtqw0ZlhCF — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020

En cuarentena

Hasta el momento, unas 56 personas en El Salvador están en cuarentena. De ese total, 32 son ciudadanos salvadoreños que arribaron de España el martes. Todos estarán aislados por 30 días.

#AHORA

El presidente @nayibbukele indicó que no son Dios para saber si aparecerán casos de coronavirus en El Salvador, pero que podrían darse en los próximos días. https://t.co/1Bn4OcG1ap pic.twitter.com/CUPHdNfMJH — Publinews Mundo (@Mundo_PN) March 11, 2020

Bukele también ordenó al ministro de Defensa, René Merino Monroy, “poner a disposición una base militar completa, para adecuarla y que funcione como instalaciones de cuarentena”.

"En Italia cerraron las fronteras cuando se confirmaron los primeros casos. Hoy Italia está totalmente en cuarentena. Nos preguntamos: ¿qué habría dado Italia por poner en cuarentena el país antes de que tuvieran estos cientos de casos?", aseveró Bukele.

"El impacto económico no prevalece sobre las muertes que podríamos tener en nuestro país, no podemos estar preparados para lo que no conocemos", puntualizó el mandatario.