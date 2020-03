Dos políticos estadounidenses se reunieron con Trump tras exponerse al coronavirus

Dos legisladores estadounidenses que recientemente se reunieron con el presidente Donald Trump anunciaron el lunes que decidieron, por propia voluntad, ponerse en cuarentena, tras haberse enterado que estuvieron en contacto con una persona que dio positivo al nuevo coronavirus.

Matt Gaetz, quien viajó con Trump el lunes, y Doug Collins, quien se reunió con el mandatario el viernes, habrían estado expuestos al virus durante la conferencia conservadora de CPAC, realizada el mes pasado cerca de Washington.

No obstante, pese a optar por el aislamiento, ninguno dijo tener síntomas del virus.

En contacto con el presidente

Gaetz voló con Trump en el avión presidencial desde Florida el lunes.

"Si bien el congresista no está experimentando síntomas, se le han realizado pruebas hoy y espera resultados pronto", dijo la oficina de Gaetz en Twitter.

While the Congressman is not experiencing symptoms, he received testing today and expects results soon. Under doctor's usual precautionary recommendations, he'll remain self-quarantined until the 14-day period expires this week. — Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) March 9, 2020

Collins, por su parte, visitó el viernes la sede de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia, en compañía de Trump. Allí, ambos fueron informados sobre la propagación del virus.

"Aunque no estoy teniendo ningún síntoma, he decidido ponerme en cuarentena por precaución", dijo Collins en un comunicado.

This afternoon, I was notified by CPAC that they discovered a photo of myself and the patient who has tested positive for #COVID19. While I am not experiencing any symptoms, I have decided to self-quarantine out of an abundance of caution. Full statement → pic.twitter.com/74oeaYOBYR — Rep. Doug Collins (@RepDougCollins) March 9, 2020

Una fotografía publicada por el diario Atlanta Constitution-Journal muestra el apretón de manos del legislador con el presidente, al recibirlo en la Base de la Reserva Aérea Dobbins.

El periódico dijo que Collins también había estado en contacto cercano con el gobernador del estado, Brian Kemp, y la senadora de Georgia Kelly Loeffler.

No hubo comentarios inmediatos de la Casa Blanca.

Más temprano el lunes, Trump restó importancia al riesgo que supone enfermedad para el país.

"Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de Coronavirus, con 22 muertes. ¡Piensen en eso!", tuiteó.

So last year 37,000 Americans died from the common Flu. It averages between 27,000 and 70,000 per year. Nothing is shut down, life & the economy go on. At this moment there are 546 confirmed cases of CoronaVirus, with 22 deaths. Think about that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2020

*Con información de AFP