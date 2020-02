Mulet se desliga de partido y dice a diputados “es imperdonable traicionar a un pueblo que sufre hambre”

El excandidato a la presidencia, Edmond Mulet, emitió un comunicado para informar a la población que se desliga del Partido Humanista.

Agradeció a los ciudadanos que confiaron en su proyecto político, por lo que obtuvieron más de medio millón de votos en las recientes elecciones generales.

“Necesitamos líderes que promuevan la participación activa y formación ciudadana”, señaló.

Agregó que él estaría trabajando de manera individual y permanente en una actividad cívica. “Mantengo mis principios y convicción por una Guatemala más próspera y digna”.

Mensaje a diputados

El expresidenciable aprovechó para enviar un mensaje a los diputados que fueron electos por el Partido Humanista.

“Aprovecho para recordar a los diputados del Partido, que la visión Humanista que nos unió en campaña se basa en principios de honradez y transparencia”.

Señaló que dichos valores deben guiar su accionar en el Congreso: “Los insto a seguir ese camino, de lo contrario la patria los juzgará”.

“Es imperdonable traicionar a un pueblo que sufre hambre y miseria.. Un pueblo que delegó su poder pro medio de su voto y confió”, resaltó Mulet.

Inesperada acción

Lecsan Mérida, jefe de la bancada Humanista y secretario general de dicha organización política, fue consultado por Emisoras Unidas tras la salida de Edmond Mulet.

El diputado indicó que no tenía conocimiento del tema y que no estaba enterado, por lo que indicó no tener una postura oficial.