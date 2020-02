Lo que se sabe de la nueva “mini Luna” que está orbitando la Tierra

Astrónomos del proyecto Catalina Sky Survey, financiado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), descubrieron que una segunda "mini Luna", del tamaño de un automóvil, está orbitando la Tierra.

El satélite, cuyo diámetro va de los 1.9 a los 3.5 metros, aproximadamente, fue observado la noche del pasado 15 de febrero por los investigadores Kacper Wierzchos y Teddy Pruyne, del Catalina Sky Survey.

Por medio de Twitter, Wierzchos se mostró entusiasmado al anunciar que la Tierra había "capturado", temporalmente, una segunda luna.

"GRAN NOTICIA. La Tierra tiene un nuevo objeto capturado temporalmente/posible mini Luna llamada 2020 CD3", que podría ser un asteroide tipo C (con una importante composición de carbón, por lo tanto muy oscuro), escribió el astrónomo.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl

El científico dijo que la información era "importante" porque "es solo el segundo asteroide conocido en orbitar la Tierra (después del 2006 RH120, que también fue descubierto por Catalina Sky Survey)".

Wierzchos añadió que la ruta del objeto sugiere que entró a la órbita terrestre hace tres años.

(2/3) The object has just been announced by the MPC and its orbit shows that it entered Earth's orbit some three years ago. Here is a diagram of the orbit created with the orbit simulator written by Tony Dunn: pic.twitter.com/2wsJGtexiO

— Kacper Wierzchos (@WierzchosKacper) February 26, 2020