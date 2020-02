Thelma Aldana: "Dejar al país no es nada sencillo"

La exfiscal General y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Thelma Aldana, que está en Nueva York fue beneficiada con asilo por las autoridades estadounidenses.

Esto sucede a pocos días que la Fiscalía inició el proceso para que sea extraditada para que comparezca ante los tribunales.

Existen dos órdenes de captura contra la excandidata a la presidencia. Son los señalamientos por la contratación anómala del decano Gustavo Bonilla en el Ministerio Público y la adquisición de un edificio por Q3.5 millones.

Durante una entrevista telefónica Aldana compartió la sensación por haber sido beneficiada con el asilo.

La charla fue durante el programa "A primera hora" de Emisoras Unidas que de Felipe Valenzuela.

Thelma Aldana: "Nunca pensé en convertirme en asilada política en EE. UU." "Nunca pensé en convertirme en asilada política en Estados Unidos, con lágrimas recibí la noticia he llorado porque extraño a S y R y a mi país Guatemala", escribió la exfiscal general en su cuenta de Twitter.

A continuación la entrevista:

Leyendo su twitter, licenciada Aldana, usted menciona que entre lágrimas se entró de la confirmación de este asilo concedido por Estados Unidos, ¿En algún momendo dudó de que se lo concedieran?

"No. Es que dejar al país no es nada sencillo. Es un desprendimiento muy grande muy fuerte. Me parece que ningún ser humano está preparado para eso. Yo por lo menos, no estaba preparada.

Se genera una serie de sentimientos. De tranquilidad por un lado, de nostalgia y por supuesto, hay ocasiones en la vida en que hay que llorar y hay que llorar bien. Creo que para mí este era un momento muy importante.

De esa mezcla de sentimientos de triteza y de nostalgia pero también de tranquilidad".

En Guatemala se conoció a través de las redes sociales ayer, ¿usted lo supo ayer?

"Sí. Efectivamente, lo supe ayer en horas de la tarde".

Y considerando que Mario Estrada ya ha sido condenado en Estados Unidos, ¿usted cree que haya más gente en Guatemala que quiera asesinarla?

"No lo dudo. Yo tengo amenazas de muerte. La de Mario Estrada no es la única. Desde el año 2016 iniciaron las amenazas. Aún estado acá en Estados Unidos recibí una por teléfono y es producto del trabajo que realizamos en el Ministerio Público y la Cicig. Los buenos fiscales, los buenos jueces estamos expuestos a la venganza de las mafias".

¿Cuándo recibió esta amenaza por la vía telefónica?

"Esta la recibí en agosto aproximadamente del año pasado".

Y en este contexto que estamos viviendo ¿cómo fue la actuación del MP en la elección de cortes, este amparo que se presentó ayer para frenar al Congreso?

"Yo veo que la AEU presentó un amparo el viernes y me parece que es la vía correcta. Ahora la Corte de Constitucionalidad tendrá que analizar estos amparos y ojalá que la resolución que más farovezca al sistema de justicia de Guatemala.

Está claro que las instituciones de postulación están colapsadas y que Guatemala necesita un nuevo procedimiento".

¿Y cómo analiza que el presidente Alejandro Giammattei se haya pronunciado a favor de una reforma constitucional en el tema del sector justicia?

"Me parece muy bien. Es un tema que desde hace años estamos trabajando. Recuedo que Roberto Molina Barreto presentó alguna propuesta. Luego lo hicimos también con Cicig. Otros sectores han presentado propuesta de reforma constitucional.

La gran coincidencia de esta propuesta que ha habido desde diferentes sectores es que hay que modificar el sistema de elección de magistrados de Corte Suprema, Corte de Apelaciones.

Hay que apostar por el sistema judicial. Que deben de haber pesos y contrapesos en el poder judicial para que se garantice a los jueces el pleno ejercicio".

Quienes la quieren dicen que usted fue una gran aliada de la lucha contra la corrupción, pero quienes no la quieren dicen que usted utilizó su puesto para posicionarse políticamente.

"Mejor les digo a los primeros que muchas gracias y que siempre he sido una mujer derecho y transparente.

He trabajado desde diferentes espacios, desde conserje en un juzgado de familia hasta presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Creo que la mayoría de guatemaltecos sabe el papel que hemos desarrollado especialmente desde el MP.

Ha sido la lucha contra la corrupción y contra la impunidad".

¿Y todavía tiene intensiones de ser presidenta del país?

"Ese es un deseo que cualquier guatemalteco podemos tener siempre y yo no soy la excepción.

Es temprano para hablar de eso, yo ahora voy a trabajar en Estados Unidos y voy a seguir siempre muy muy pendiente de lo que sucede en Guatemala.

Es increíble como los migrantes guatemaltecos están al día de todas las noticias que suceden en Guatemala y nos intercambiamos información, estamos conectados para acompañar siempre a nuestro país y ojalá poco a poco las cosas vayan cambiando".

Usted dice que va seguir trabajando en EE.UU., a qué se está dedicando en estos momentos.

"Estoy iniciando a escribir un libro y luego me voy a ubicar en alguna posición".

¿Cuáles son las expectativas del comisionado Óscar Dávila?

"Conocí al abogado Óscar Dávila en el MP cuando trabajaba como fiscal. Luego fue trasladado como viceministro antinarcótico de Gobernación.

En su carrera él ha trabajado con mucho amor a lo que hace. Es un profesional de alto nivel. En mejores manos no puede estar la Comisión.

En Guatemala nada es fácil, al contrario, cuando se quiere construir de inmediato hay algunos sectores que inmediatamente tratan de destruir pero al final tiene que prevalecer lo bueno.

Espero por Guatemala que el abogado Dávila siga haciendo un estupendo trabajo".

Estando en Estados Unidos usted ha notado que la siguen o algo que le preocupe.

"No, no, para nada. En Estados Unidos estoy movilizandome en tren, en autobuses públicos, camino a las 11 de la noche, no tengo ningún problema".

Pero han circulado fotos suyas, de alguien que la vio, que se la encontró, usted ¿ha tenido la sensación que la siguen?

"Bueno eso sí. Sucedió en Miami. Siempre hay personas que me paran, nos tomamos fotos y de un porcentaje 10 son buenas personas 2 no lo son.

Siempre estamos expuestos a eso. Guatemaltecos que me abrazan y lloran, siempre hablan del país de haber dejado Guatemala y expuesto a que algún guatemalteco quiera tomarme fotos. Bueno tal vez no se han dado cuenta pero aquí eso es un delito y que habrá que señalar alguna acción en caso se repita ese hecho".

¿En qué momento aceptó la invitación de ser candidata presidencial?

"Hice un viaje a España después de haber entregado el cargo. Yo lo entregué en mayo de 2018 y a finales de mayo de ese mismo año fui invitada en Madrid. Ahi la prensa empezó a preguntarme si quería participar en el ambiente político de Guatemala y les dije que si se lograba generar una plataforma ciudadana en la que estuvieran los sectores marginados juventud, niñez, pueblos indígenas y migrantes, entonces, pensando en esos sectores históricamente marginados, valía la pena involucrarse en el sistema político de Guatemala.

En aquel momento les dije que no encuentro ese escenario en el país. Sin embargo, después se fueron dando algunos acercamientos con algunos sectores y concluimos con Semilla que me pareció un movimiento auténtico y un movimiento diferente, por eso participé.

Creo que hay que participar siempre. No nos debemos desesperar en una esquina, viendo lo que sucede en Guatemala, hay que participar, hay que denunciar y no hay que callar".