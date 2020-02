Thelma Aldana: "Nunca pensé en convertirme en asilada política en EE. UU."

La exfiscal general de la República, Thelma Aldana, emitió un mensaje a través de sus redes sociales acerca de su solicitud de asilo aceptada por el gobierno de Estados Unidos.

El lunes 24 de febrero el congresista estadounidense Eliot Engel dio a conocer esta noticia a través de sus redes sociales oficiales.

La exjefa del Ministerio Público (MP) expresó estar emocionada hasta "las lágrimas" al conocer sobre el asilo.

Por otro lado, también compartió unas sentidas líneas en las que hizo mención de los migrantes guatemaltecos.

El congresista Engel manifestó su alegría por esta resolución por parte del gobierno de su país hacia Aldana.

Chairman @RepEliotEngel: Happy to share that former #Guatemalan AG @ThelmaAldana’s U.S. asylum application was approved.

Thelma is a champion for justice and this is a major victory in the international fight against corruption.

— House Foreign Affairs Committee (@HouseForeign) February 24, 2020