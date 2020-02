FMI dice que crecimiento económico ayudó a bajar el crimen en Centroamérica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el crecimiento económico ayuda a reducir la criminalidad y citó el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, integrado por Guatemala, El Salvador y Honduras.

En un blog del organismo que analiza un estudio sobre estos tres países, Dmitry Plotnikov, economista del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, se preguntó si las condiciones económicas favorables contribuyen a frenar la delincuencia.

Plotnikov destacó que en Centroamérica sigue siendo una de las regiones más violentas del mundo: 4,5% de los homicidios de todo el planeta ocurren allí. Pero mayores medidas de seguridad hicieron disminuir esas cifras en los últimos años.

Higher Growth, Lower Crime in Central America? — by Dmitry Plotnikov of the IMFhttps://t.co/Zpb1OcDsFn pic.twitter.com/wCgM3YPnfR

— Michael Clemens (@m_clem) February 24, 2020