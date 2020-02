Presidente con interés por cambios al sector judicial desde la Constitución

La demanda por impulsar una reforma al sistema de justicia desde la Constitución llegó al presidente, Alejandro Giammattei.

El mandatario comentó que desde la semana pasada un grupo de constitucionalistas estudian la propuesta más expedita para la elección de magistrados de las Cortes.

Varios sectores han coincidido en retomar los cambios a la Carta Magna, que se inició en 2016, al sistema de justicia y separar las funciones administrativas y jurisdiccionales en el Organismo Judicial (OJ).

“Esperemos qué dice la CC con respecto a lo de las Cortes. Creo que tenemos que entrarle de fondo al problema; como Ejecutivo, tenemos la obligación de plantear soluciones, al final para eso nos eligió la gente”, comentó Giammattei.

También el gobernante aclaró que seguirán avanzando sobre el tema y así plantear algo más allá de la simple elección, sino que profundizar sobre la necesidad de los cambios que hay que hacer en la legislación constitucional en material judicial.

Thelma Aldana: "Dejar al país no es nada sencillo" La exfiscal General fue beneficiada con asilo en Estados Unidos. Esta mañana concedió una entrevista con Emisoras Unidas durante el programa "A primera hora".

Enfrenta opiniones

El amparo promovido en la Corte de Constitucionalidad por el Ministerio Público (MP) enfrentó a varios sectores.

Félix Serrano, presidente de la comisión de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, consideró que la acción del ente investigador no debe prosperar y demandó al MP actuar con pruebas contra las personas señaladas.

El académico insistió en que el proceso de selección de candidatos fue transparente.

Por aparte, se sumó otro amparo en el máximo tribunal por Acción Ciudadana para que los diputados no elijan a los magistrados, ya que señala conflicto de interés.

“Genera desconfianza el amparo”, análisis de Yolanda Pérez Ruiz, abogada

Da desconfianza no saber con exactitud qué pretenden, no nos lo hacen saber. Y quién sabe cómo estará redactado el memorial de amparo. No es de hoy, no es este proceso. Hemos hablado de lo mismo desde hace mucho tiempo y no solo de Gustavo Alejos. La forma de redactar los comunicados por el Ministerio muchas veces es intencionada, que crea un ambiente de confusión.