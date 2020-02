Molina Barreto cree que Consuelo Porras cometió un error al presentar amparo

El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, calificó de error el amparo que la Fiscal General, Consuelo Porras, presentó ante la CC para detener el proceso de elección de magistrados.

"Lamento que sea nada más y nada menos que sea la Fiscal la que haya aceptado esto. Ella viene de un tribunal constitucional y sabe la obligación de defender los principios constitucionales" dijo Molina Barreto en entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

MP acciona por amenazas en elección de magistrados del OJ No más de 50 diputados atendieron la invitación de la junta directiva del Congreso de escuchar a los candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

¿Cuál es la intención?

Por su parte, las también abogadas, Ilse Álvarez, exviceministra de Gobernación y Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia cuestionan la intención de Porras al presentar esta acción de amparo.

"El comunicado del Ministerio Público es bastante confuso. El comunicado habla del amparo y una reforma, pero no explica si pidió ambas cosas o serán acciones separadas", dijo Álvarez.

Estados Unidos otorga asilo a la exfiscal general Thelma Aldana "Thelma (Aldana) es una defensora de la justicia y esta es una gran victoria en la lucha internacional contra la corrupción", expresó el congresista estadounidense Eliot Engel, quien confirmó la noticia.

Álvarez añade que el MP sí pudo prevenir que esto sucediera si tenían rastros de lo que estaba pasando. "El señor del caso llevaba en el hospital desde noviembre", agregó.

"Me da desconfianza no saber con exactitud qué pretenden, no nos lo hacen saber. Y quién sabe cómo estará redactado ese memorial de amparo", dijo la exmagistrada de la CSJ, Yolanda Pérez Ruiz.

"No es de hoy, no es este proceso. Llevamos hablando de lo mismo desde hace muchísimo tiempo y no solo de Gustavo Alejos", concluyó Pérez Ruiz.