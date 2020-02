Conductor atropella a una multitud durante un desfile de carnaval en Alemania

Varias personas resultaron heridas este lunes en Alemania, luego de que el conductor de un vehículo atropellara a una multitud durante el desfile de Rosenmontags, en la ciudad de Volkmarsen, en el marco de las celebraciones del carnaval.

Según medios locales, la persona a bordo del automóvil, de color gris metalizado y de la marca Mercedes-Benz, rompió una barrera y de esa manera logró acercarse a los asistentes al evento, hiriendo a al menos diez de ellos, entre ellos menores de edad.

Alemania celebraba hoy el denominado "Lunes de las Rosas", punto culminante de las festividades del carnaval.

El desfile fue cancelado.

Car plows into crowd during carnaval parade in #Kassel #Germany

According to local news the driver has been apprehended pic.twitter.com/6Hq9gXtW4L

— karim (@Specta_Orientem) February 24, 2020