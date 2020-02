Autor de matanzas en Alemania, hallado muerto junto a su mamá

Consternación en Alemania. Nueve personas murieron la noche del miércoles en dos matanzas en bares de la ciudad de Hanau, en un crimen que las autoridades relacionan con motivaciones "xenófobas".

El presunto atacante, identificado por medios locales como "Tobías R.", un alemán de 43 años, fue hallado muerto la mañana de este jueves en su apartamento, junto al cuerpo de su madre.

La primera matanza tuvo como blanco un bar de narguilé, el "Midnight", en el centro de Hanau, ciudad de unos 100 mil habitantes situada a 20 kilómetros de Fráncfort.

Según los informes, el asesino mató allí a tres personas.

Luego, el atacante partió en automóvil hacia otro establecimiento, el "Arena Bar", en el barrio de Kesselstadt, donde disparó contra quienes estaban en la zona de fumadores, matando a otras cinco personas.

Según un comunicado de la Confederación de las Comunidades del Kurdistán en Alemania, entre los muertos figuran "varias víctimas de origen kurdo".

De acuerdo con la policía, otra persona que resultó gravemente herida en uno de los ataques falleció este jueves, elevando a nueve la cifra de muertos.

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo estar "del lado de todas las personas amenazadas por el odio racista", y expresó su horror ante la "violencia terrorista en Hanau".

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que "el racismo es un veneno, el odio es un veneno. Y este veneno existe en nuestra sociedad".

Merkel evocó asimismo una serie de asesinatos y atentados perpetrados en las últimas dos décadas, ligados al terrorismo de extrema derecha y al fanatismo religioso.

La fiscalía antiterrorista, que asumió la investigación, indicó que dispone de "elementos que apoyan una motivación xenófoba".

Fuentes cercanas a la investigación revelaron, además, que se hallaron un documento de confesión y un video.

Según el periodista alemán Peter Neumann, experto en terrorismo del King's College de Londres, el documento, que él obtuvo del diario Bild, es un "manifiesto de 24 páginas" que atestigua un "odio a los extranjeros y a los no blancos".

"Hace un llamamiento al exterminio de varios países del norte de África, Oriente Medio y Asia central", usando "términos explícitamente eugenistas, afirmando que la ciencia demuestra que algunas razas son superiores", explica Neumann en Twitter.

(1) The 24 page manifesto is written in excellent German. There are no typos or grammatical mistakes. He indicates that he's been to university. Based on the timeline, he's about 50 years old.

