OMS llama a prepararse para una “pandemia” de coronavirus

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó este lunes al mundo a prepararse para una eventual "pandemia" de coronavirus y calificó de "muy preocupante" el súbito aumento de nuevos casos en Corea del Sur, Irán e Italia.

No obstante, la OMS recalcó que el ritmo de expansión de la epidemia disminuyó en China, donde el número de casos ha bajado desde comienzos de febrero.

Expertos de la misión conjunta de la OMS determinaron que, en China, la epidemia "alcanzó un punto máximo".

"Se estabilizó entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha declinado de manera continua desde entonces", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la organización.

"Esto debe dar a los países la esperanza de que este virus puede ser contenido", añadió, saludando de nuevo las medidas tomadas por el gobierno chino.

"For the moment, we are not witnessing the uncontained global spread of this #coronavirus, and we are not witnessing large-scale severe disease or death.

Does this virus have pandemic potential? Absolutely.

Are we there yet? From our assessment not yet"-@DrTedros #COVID19

