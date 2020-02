AMLO se pronuncia por supuesta investigación por corrupción contra Peña Nieto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que desconoce si hay una investigación por corrupción en contra de su antecesor, Enrique Peña Nieto, como reportó el miércoles el diario Wall Street Journal.

"No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal", dijo el mandatario durante su habitual conferencia de prensa matutina.

"Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de (la petrolera estatal) Pemex, Emilio Lozoya", agregó.

López Obrador recalcó que la fiscalía general del país es autónoma, por lo que no tiene por qué informarle de sus pesquisas.

"No hay una investigación que yo sepa en contra del expresidente Peña, desde luego la fiscalía, aclaro, es autónoma, esto significa que no me informan, no tienen por qué".