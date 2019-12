Tania Ruiz, la novia del expresidente Enrique Peña Nieto, sufre aparatoso accidente con su hija

View this post on Instagram

Te enseñaré lo mejor de mi para que algún día seas mejor de lo que yo fui! Me podrás sacar canas de todos los colores ,pero sin duda coloreas Mi Vida. Te Amo hoy y siempre!! Mi Niña! Mi todo!! ♥️♥️♥️♥️ @ivonnefashion 👗@alexaaccents Broches 🎀